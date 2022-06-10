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حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 10/06/2022 - 07:17

حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الطقس اليوم، الجمعة، حارا ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.

وغدا، السبت، يشتد تأثير الأجواء الحارة في كافة أرجاء البلاد، لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-6 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة بشكل ملموس نهارا في كافة المناطق، في حين تسود أجواء حارة جدا في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل تنكسر حدة الأجواء الحارة مع بقاء الحرارة مرتفعة عن معدلاتها، وتكون الرياح جنوبية شرقية جافة تتحول إلى غربية لاحقا.

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