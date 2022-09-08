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حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 08/09/2022 - 06:17

حالة الطقس: أجواء حارة خلال نهاية الأسبوع
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والشريط الساحلي.

وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية. وحول الأربعين مئوية في المناطق الغورية. وتسود أجواء حارة. ومع المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويكون الطقس حارا في ساعات الظهيرة وبين الحادية عشرة والرابعة تحديدا.

مع المساء يعتدل الطقس وتنخفض الحرارة لتسود أجواء لطيفة ومريحة خاصة في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء مزعجة مع رطوبة عالية في المناطق السحلية وفي المناطق السهلية في شمال الضفة الغربية والسهول الشمالية.

يوم السبت، تبقى الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار فترة الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق المرتفعة. ومنعش في باقي المناطق.

يوم الأحد، تبقى الأجواء الحارة نسبيا هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة تحديدا، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين.

وتسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلا، ومريحا، ولطيفا، ومنعشا.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية مائلة للحرارة في فترة الظهيرة فقط. مع المساء والليل تسود أجواء لطيفة ومنعشة ومائلة للبرودة في أعالي الجبال والقمم العالية.

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