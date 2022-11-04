حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تشرين الثاني بنحو 3 درجات مئوية. وتسود خلال النهار أجواء مستقرة وغائمة. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا ومن ثم ومع ساعات الليل المتأخر يصبح الجو باردا.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية وجو مستقر تماما وجاف إلى حد كبير. تميل الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر الباكر.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو معتدل تماما مع بعض الغيوم التي ستظهر في السماء. ومع ساعات المساء يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة أعلى من المعدل السنوي بقليل. ويسود خلال النهار جو مستقر ومعتدل تماما. ومع ساعات المساء والليل يتحول الجو إلى البرودة النسبية ثم إلى البرودة خاصة في المناطق الجبلية.