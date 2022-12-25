حالة الطقس: بارد نهارا وماطر ليلا

يتوقع الراصد الجوي أن تسود أجواء باردة بشكل كبير، اليوم الأحد، في ساعات الصباح الباكر والفجر.

ومع ساعات النهار يسود جو بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وتتهيأ الفرصة لزخات من المطر في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

بينما تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات منخفضة. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة ويستمر هطول الأمطار.

في يوم الإثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر خاصة في المناطق الجبلية.

وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات النهار لزخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى لكن بشكل أضعف من اليوم السابق مع زخات غزيرة في بعض الفترات.

ومن المتوقع أن تستمر الفرصة واردة حتى ساعات الليل.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد. وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في الفترة الصباحية.

ويستقر الجو بشكل كامل في مختلف الأرجاء مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. البرودة الأبرز ستكون في الفترة الصباحية والمسائية والليلية.

يوم الأربعاء، تسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح الباكر. ونهارا يسود جو بارد خاصة مع نشاط الرياح الشرقية. ويكون الجو مستقرا تماما.

في المساء يعود الجو للبرودة الشديدة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمنطق السهلية المكشوفة والمناطق الشرقية.

يوم الخميس، يبقى الجو مستقرا ومشمسا إلى حد كبير. لكن في ساعات الصباح والمساء يصبح الجو باردا بشكل كبير.

نهارا يبقى الجو مائلا للبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية والسهلية المكشوفة نتيجة تدفق الرياح الشرقية الجافة.