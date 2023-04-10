حالة الطقس: حار وجاف نهارا يتحول إلى بارد مساء

يستمر الجو اليوم حاراً وجافا ومغبرا، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي، حتى ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار بالمناطق خاصة الجنوبية والشرقية

يستمر الجو اليوم، الإثنين، حاراً وجافا ومغبرا، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية حتى ساعات الظهيرة. وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناُ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ،وتسقط الامطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط الأمطار على فترات على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض جوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.