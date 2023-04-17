حالة الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام حارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وحارا إلى شديد الحرارة، ومغبرا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة تصل إلى نحو 10 درجات عن اليوم السابق.

وتسود أجواء ربيعية لطيفة نهارا ومائلة للبرودة إلى باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء غائمة نهارا وباردة في ساعات الصباح والمساء والليل.