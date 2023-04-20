حالة الطقس: أجواء ربيعية خلال عيد الفطر

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بقليل. الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بقليل.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، اليوم الخميس، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الجمعة، يكون الجو صافيا ربيعيا لطيفا نهارا غائما جزئيا، وباردا ليلا.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا ومعتدلا نهارا، غائما إلى غائم جزئي وباردا ليلا.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح تماما حول المعدل السنوي لشهر نيسان.

الجو النهاري سيكون صيفيا معتدلا تماما، ومع المساء والليل تهب نسمات باردة في المناطق الجبلية خاصة.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة.

ويتحول الطقس إلى الدفء النسبي والاعتدال في ساعات النهار، مع جو بين مشمس إلى غائم جزئي.

ويبقى الجو باردا نسبيا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.