حالة الطقس: أجواء ربيعية لطيفة في عيد الفطر

من المتوقع أن تسود أجواء ربيعية لطيفة في أيام عيد الفطر السعيد في مختلف أنحاء البلاد.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا ربيعيا لطيفا نهارا غائما جزئيا، وباردا ليلا. ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا ومعتدلا نهارا، غائما إلى غائم جزئي وباردا ليلا. ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح تماما حول المعدل السنوي لشهر نيسان. الجو النهاري سيكون صيفيا معتدلا تماما، ومع المساء والليل تهب نسمات باردة في المناطق الجبلية خاصة.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. ويتحول الطقس إلى الدفء النسبي والاعتدال في ساعات النهار، مع جو بين مشمس إلى غائم جزئي. ويبقى الجو باردا نسبيا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الثلاثاء، يتواصل الارتفاع على درجات الحرارة. ويبقى الطقس دفئا نسبيا في ساعات النهار، مع جو بين مشمس إلى غائم جزئي، وباردا نسبيا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.