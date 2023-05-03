حالة الطقس: أجواء ربيعية بالجبال وحارة نسبيا بباقي المناطق

يكون الجو اليوم، الأربعاء، صافياً يوجه عام ربيعيا لطيفاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبيا في بقية المناطق، وغدا يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ويوم الجمعة يصلح الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا

يكون الجو اليوم، الأربعاء، صافياً يوجه عام ربيعيا لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو صافيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الخميس، يكون الجو حارا نسبياً وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشط السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .