حالة الطقس: أجواء خماسينية اليوم والأحد

يكون في البلاد، اليوم السبت ويوم غد الأحد، الجو جافا وشديد الحرارة.

يطرأ، اليوم السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو سبعة درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو خماسيني حار إلى شديد الحرارة وجاف في الوقت ذاته. الجو سيكون حارا جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. ليلا تنخفض الحرارة بشكل كبير مع بقائها مرتفعة نسبيا.

الأحد: يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا إلى حد كبير خماسيني أحيانا مع إنخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية. ليلا تنكسر الأجواء الحارة والجافة ويصبح الجو لطيفا ومنعشا.