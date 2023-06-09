حالة الطقس: أجواء خماسينية شديدة الحرارة وجافة ومغبرة

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين، اليوم الجمعة، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن تكون الأجواء، اليوم الجمعة، خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، ويحتمل في ساعات المساء هطول أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن يكون الجو، الليلة المقبلة، غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويحتمل هطول أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، وباردا نسبيا في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، وباردا نسبيا في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، وباردا نسبيا في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.