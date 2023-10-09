حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومنعشة ليلا

تسود أجواء صيفية مع حرارة مرتفعة، وجو حار حتى في المناطق الجبلية، وأجواء مشمسة، ومع المساء والليل والفجر والصباح الباكر يصبح الجو منعشا. الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن تكون الأجواء، اليوم الإثنين، غائمة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل.

وتسود أجواء صيفية مع حرارة مرتفعة، وجو حار حتى في المناطق الجبلية، وأجواء مشمسة، ومع المساء والليل والفجر والصباح الباكر يصبح الجو منعشا.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء، يوم الثلاثاء، غائمة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلها العام.

وتسود أجواء صيفية معتدلة في مختلف المناطق باستثناء الأغوار التي ستشهد جوا حارا.

مع المساء يصبح الجو منعشا جدا في الجبال، ولطيفا وجميلا في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويسود جو خريفي شديد الاعتدال.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة، ليلا تسود أجواء منعشة للغاية وباردة في الجبال.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

ويسود جو خريفي معتدل نهارا مع كميات من السحب المتوسطة. ويسود جو لطيف ومنعش إلى أبعد الحدود ليلا وفجرا.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أقل من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين.

ويسود خلال النهار جو خريفي لطيف ومعتدل للغاية. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

مع المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية.

في يوم السبت، توالي الحرارة الانخفاض وتكون الأجواء خريفية بحتة.

وتسود أجواء غائمة، وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر المتفرق، وذلك نتيجة حالة جديدة من الاضطرابات الجوية.

ليلا يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا خاصة في الجبال.