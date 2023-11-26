حالة الطقس: أجواء خريفية باردة وأمطار متفرقة حتى الثلاثاء

تتأثر البلاد بمنخفض جوي قوي وعميق وعالي التأثير والفعالية. ومن المتوقع أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي مع ساعات الصباح الأولى، مع رياح نشطة وقوية وغبار.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف عاصفا ومغبرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 60 كم /ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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وتتأثر البلاد بمنخفض جوي قوي وعميق وعالي التأثير والفعالية.

ومن المتوقع أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي مع ساعات الصباح الأولى، مع رياح نشطة وقوية وغبار.

ومع توالي ساعات النهار، تبدأ الأمطار بالسقوط في المناطق الشمالية، تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء إلى كافة المناطق الوسطى، وصولا إلى النقب الأوسط.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة وغزيرة جدا في معظم المناطق، خاصة في المناطق الساحلية والأجزاء الغربية من سلسلة الجبال.

في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 60 كم /ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى متدنية بشكل عام. ويسود خلال النهار جو جاف وغائم جزئي وبارد نسبي إلى بارد في ساعات النهار.

ويسود خلال المساء والليل والفجر والصباح الباكر جو بارد إلى شديد البرودة. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود خلال النهار جو مشمس إلى غائم جزئي وبارد في ساعات الصباح.

وتعمل الرياح الشرقية النشطة أحيانا إلى زيادة الإحساس بالبرودة. مع المساء والليل تعود الأجواء باردة بشكل كبير.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة بالعموم. ويسود جو معتدل ودافئ نسبي في ساعات النهار.

ويسود جو بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.