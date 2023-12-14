حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الأحد

تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين إلى 3 درجات مئوية.

ويكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في ساعات المساء والصباح والليل.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها مع أجواء خريفية باردة في الصباح والمساء والليل، بينما يكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي بنحو درجة مئوية.

وتسود أجواء خريفية، ويكون الطقس مشمسا إلى غائم في النهار ومائلا للدفء فترة الظهيرة، في المساء والليل يصبح الجو باردا وجافا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجة المئوية الواحدة.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم. وباردا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.