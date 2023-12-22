حالة الطقس: منخفض جوي وأمطار وعواصف رعدية

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء شتوية باردة خاصة في الجبال، وفي ساعات المساء والليل تهطل الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء شتوية باردة خاصة في الجبال، وفي ساعات المساء والليل تهطل الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين. وتتهيأ الفرصة خلال الفترة الصباحية لهطول زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمالي ووسط البلاد. وخلال النهار يسود جو غائم جزئي، وبارد في الجبال وبارد نسبي في باقي المناطق.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها مع أجواء باردة في الصباح والمساء والليل، بينما يكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي بقليل. وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة في النهار ومائلة للدفء فترة الظهيرة. في المساء والليل يصبح الجو باردا وجافا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

الثلاثاء: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام. ويكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في ساعات المساء والصباح والليل في كافة المناطق.