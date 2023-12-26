حالة الطقس: أجواء صافية وتميل إلى الدفء

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج. حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

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الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في الصباح والمساء والليل، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

ويكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

ويميل الجو إلى الدفء في بقية المناطق نهارا. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.