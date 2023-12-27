حالة الطقس: أجواء باردة

يكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء باردة في الصباح والمساء والليل، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

ويكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

ويميل الجو إلى الدفء في بقية المناطق نهارا. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو مشمسا إلى غائم نهارا، وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق.

الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون اعلى من المعدل السنوي بقليل.

ويكون الطقس مشمسا إلى غائم في النهار ومائلا للدفء فترة الظهيرة.

في المساء والليل يصبح الجو باردا وجافا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.