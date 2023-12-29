حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق. والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو مشمسا إلى غائم نهارا، وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق. والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي بقليل. ويكون الطقس مشمسا إلى غائم في النهار ومائلا للدفء فترة الظهيرة. في المساء والليل يصبح الجو باردا وجافا. والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في ساعات المساء والصباح والليل دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتكون درجات الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. وتسود خلال النهار أجواء غائمة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق. ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق وخاصة الجبال.