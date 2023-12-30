حالة الطقس: مشمس عمومًا وبارد نسبيًا

تستمر الأجواء باردة نسبيًا إلى باردة وغائمة نسبيًا إلى غائمة حتى الأربعاء المقبل حيث يتوقع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم السبت، وغالبًا يبقى الطقس نهارًا صافٍ وباردًا نسبيًا خاصة فوق الجبال، وباردًا أثناء ساعات الصباح والمساء والليل، في بقية المناطق.

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الأحد: يبقى الطقس مشمسًا يتحول إلى غائمٍ جزئيًا باردًا نسبيًا خلال ساعات النهار وباردًا أثناء ساعات الصباح، المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

الاثنين: يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويسود الطقس الغائم جزئيًا والبارد نسبيًا إلى بارد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات النهار خاصة في شمال البلاد، وباردًا أثناء ساعات الصباح، المساء والليل.

الثلاثاء: يستمر الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة واردة لهطول رذاذ في بعض المناطق.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويستمر الطقس باردًا نسبيًا خلال ساعات النهار وغائمًا جزئيًا، وباردًا أثناء ساعات الصباح، المساء والليل.