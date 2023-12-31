حالة الطقس: أجواء تميل إلى الدفء نهارا وباردة ليلا

يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، اليوم الأحد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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يكون يوم الإثنين غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث يبقى باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ أي تغير على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق، وكذلك الحال في ساعات الصباح الباكر.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء غائمة وباردة في ساعات الصباح.

وتعمل الرياح الشرقية النشطة أحيانا إلى زيادة الإحساس بالبرودة. مع المساء والليل تعود الأجواء باردة بشكل كبير.