حالة الطقس: أجواء غائمة نهارا وباردة ليلا

تكون الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق، وكذلك الحال في ساعات الصباح الباكر. تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق، وكذلك الحال في ساعات الصباح الباكر.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء غائمة وباردة في ساعات الصباح.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق وفي بعض الفترات، وتكون محلية الطابع، مع المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل كبير.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

بينما تسود أجواء غائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية، ليلا تسود أجواء باردة بشكل لافت.