حالة الطقس: أجواء تميل للدفء نهارا وباردة ليلا

تبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة وباردة نسبيا في الجبال، ومائلة إلى الدفء في المناطق السهلية والمنخفضة، ولطيفة ومعتدلة تماما في الأغوار والبحر الميت.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود الدرجتين مئويتين.

وتبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة وباردة نسبيا في الجبال، ومائلة إلى الدفء في المناطق السهلية والمنخفضة، ولطيفة ومعتدلة تماما في الأغوار والبحر الميت.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر.

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أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا إلى شديد البرودة في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء غائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات على الأقل.

وتسود خلال النهار أجواء مشمسة إلى غائمة ومائلة إلى الدفء فترة الظهيرة. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل، وبقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء مائلة إلى الدفء خاصة في السواحل والمناطق السهلية والغورية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.