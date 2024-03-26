حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة حتى الجمعة

تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائجا. حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن شدة سرعة الرياح، يوم الثلاثاء.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن شدة سرعة الرياح، يوم الثلاثاء.

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أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويسود جو معتدل وشديد الدفء في ساعات النهار، بينما يسود جو حار في الأغوار.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات، ليلا تسود أجواء باردة.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل مع حرارة هي الأعلى منذ صيف العام الماضي، ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما وجزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.