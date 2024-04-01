حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا، حارا نسبيا إلى حار، ودافئا ومعتدلا ولطيفا في ساعات النهار.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئي إلى صاف حارا نسبيا إلى حار.

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا ولطيفا، وصيفي الطابع في ساعات النهار، في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة مع نسمات هواء عليلة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء صيفية الطابع وشديدة الاعتدال في ساعات النهار.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تحوم حول منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، تبقى الأجواء ذات طابع صيفي ومعتدلة بالإجمال، في ساعات النهار تسود أجواء مشمسة ولطيفة، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا ولطيفا وصيفي الطابع في ساعات النهار.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة مع نسمات هواء عليلة.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية، ليلا تسود أجواء باردة.