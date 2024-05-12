حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة نسبيا حتى الثلاثاء

يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، باردا نسبيا نهارا، باردا في ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

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في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا نهارا، باردا في ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها العام، ويكون الجو غائم جزئي إلى صاف.

وتبقى الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء معتدلة، بما في ذلك في المناطق الجبلية.

وتسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية والبحر الميت، ليلا تسود أجواء باردة بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية، وتنخفض الحرارة بشكل واضح.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة، بما في ذلك في المناطق الجبلية.

وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية والبحر الميت، ليلا تسود أجواء باردة بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية، وتنخفض الحرارة بشكل واضح.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة نسبيا، وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.