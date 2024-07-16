حالة الطقس: أجواء صيفية حارة وجافة

تسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة، وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديدة الحرارة ولاهبة مع حرارة أربعينية، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، اليوم الثلاثاء، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة، وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديدة الحرارة ولاهبة مع حرارة أربعينية، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي يوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، وتبقى الأجواء حارة في ساعات النهار.

وتكون الحرارة عند بداية الثلاثينيات مئوية في الجبال، وعند منتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، بينما تكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية.

وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 4-5 درجات.

وتبقى الأجواء حارة في ساعات النهار، وحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في الجبال والسواحل، وعند منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية.

وتكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية، وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، تبقى درجات الحرارة مرتفعة في عموم المناطق بالبلاد دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء حارة في ساعات النهار وحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في الجبال والسواحل، وعند منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية.

وتكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية. وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة وحرارة أربعينية، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وفي يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو صيفيا حارا إلى شديد الحرارة نهارا، ومنعشا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية.