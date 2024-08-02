حالة الطقس: أجواء صيفية شديدة الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 3 درجات مئوية. ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 3 درجات مئوية. ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال.

في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو حارا نهارا، حيث يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، ومنعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار خاصة في الجبال، في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في ساعات النهار، وحرارة حول منتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية.

وتكون الحرارة عند تخوم الأربعين أو أقل قليلا في المناطق الغورية، وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة تلامس حاجز الـ40 مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.