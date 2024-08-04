حالة الطقس: أجواء حارة وارتفاع بنسبة الرطوبة

حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، مشيرة إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، اليوم الأحد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويبقى الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية.

في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، مشيرة إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.

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وفي يوم الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وتبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في ساعات النهار، وحرارة حول منتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، بينما تكون الحرارة عند تخوم الأربعين أو أقل قليلا في المناطق الغورية.

وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة تلامس حاجز 40 مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة عند بداية الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

في يوم الخميس، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الطقس حارا نهارا، وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، مع حرارة تقارب أو قد تكسر حاجز الأربعين.

وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.

يوم الجمعة، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو في المناطق الجبلية والعالية عموما حارا نهارا.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، ومنعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.