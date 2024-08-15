حالة الطقس: موجة حارة حتى الأسبوع المقبل

حذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، اليوم الخميس، ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، مع حرارة قد تكسر حاجز الأربعين.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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أما في يوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل.

وتبقى الأجواء حارة في ساعات النهار وحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في الجبال والسواحل، وعند منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، بينما تكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية. وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، توالي درجات الحرارة رحلة الارتفاع من جديد وبشكل طفيف، وتسود أجواء صيفية حار نهارا.

وفي المناطق الغورية والبحر الميت تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا نهارا خاصة في المناطق السهلية والساحلية.

ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين مئويتين.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بقليل، ويبقى الجو صيفيا حارا في ساعات النهار بما في ذلك في الجبال.

في المناطق الغورية يسود جو حار جدا مع حرارة تحوم حول الـ40 مئوية، في ساعات الليل، يسود جو لطيف خاصة في المناطق الجبلية.