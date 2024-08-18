حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الخميس

تسود أجواء صيفية حار نهارا. وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، اليوم الأحد، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حار نهارا. وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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أما يوم الإثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 5 درجات مئوية.

ويكون الجو حارا نهارا في المناطق السهلية والساحلية، وأجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو صيفيا حارا في ساعات النهار بما في ذلك في الجبال. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة جدا، مع حرارة تحوم حول الـ40 مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

أما في يوم الخميس، تتأثر البلاد بأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نتيجة تقدم موجة حارة متوسطة القوة نحو البلاد.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديد الحرارة وخماسينية وشديدة الجفاف.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة منع حرارة تصل إلى بداية الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في الجبال والسواحل.