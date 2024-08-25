حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

من المتوقع أن يطرأ، اليوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلاً يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل ويبقى الجو صيفيا حاراً نسبياً في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية يسود جو حار بشكل كبير مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل ويسود جو بارد لطيف ومائل قليلاً للبرودة في المناطق الجبلية.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون ضمن المعدلات السنوية ويبقى الجو صيفيا حاراً نسبياً ضمن النطاق المعقول خاصة في الجبال. في المناطق الغورية يسود جو حار بشكل لافت مع حرارة تحوم حول نهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل ويسود جو لطيف ومائل قليلاً للبرودة في المناطق الجبلية العالية.

الأربعاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون ضمن المعدلات السنوية ويكون الجو صيفيا عادياً في ساعات النهار. في المناطق الغورية يسود جو حار بشكل كبير مع حرارة تحوم حول الأربعين مئوية، في ساعات الليل ويسود جو بارد لطيف ومائل قليلاً للبرودة في المناطق الجبلية .