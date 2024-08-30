حالة الطقس: أجواء صيفية حارة نهارا ومنعشة ليلا

من المتوقع ألا يطرأ، اليوم الجمعة، تغير على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية ألا يطرأ، اليوم الجمعة، تغير على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة.

ويسود جو حار في المناطق السهلية والساحلية وجو حار جدا في الأغوار. ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يكون الجو غائم جزئيًا. درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية رياح غرب - جنوب غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم/ ساعة.

أما في يوم الاثنين، فيكون الجو صافٍ غالبًا. درجة الحرارة الصغرى 21 درجة مئوية. رياح جنوب غرب بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ ساعة.