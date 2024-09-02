حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ولطيفة ليلا

يبقى الجو صيفيا حارا وضمن النطاق المعقول خاصة في الجبال. في المناطق الغورية يسود جو حار بشكل لافت، مع حرارة تحوم حول نهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

ويبقى الجو صيفيا حارا وضمن النطاق المعقول خاصة في الجبال. في المناطق الغورية يسود جو حار بشكل لافت، مع حرارة تحوم حول نهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما حذرت المواطنين من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة في المناطق السهلية والساحلية وجو حار جدا في الأغوار. ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا مع كميات من السحب الغالية والمتوسطة.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع حرارة تحوم 37 درجة مئوية، في ساعات الليل يسود جو بارد لطيف، ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية. وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة.

ويسود جو حار في المناطق السهلية والساحلية، وجو حار بقوة في الأغوار. ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.