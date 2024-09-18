حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة حول معدلها السنوي

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا، وتغطي السماء كميات من السحب العالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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أما في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وفي المناطق الغورية يسود جو حار بشكل لافت، ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في كافة المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا حتى باردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية العالية.