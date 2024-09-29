حالة الطقس: أجواء حارة في مختلف المناطق

في المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية. تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ، اليوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق، بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق، بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية، يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

ويكون الجو بارد نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقطه زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود خلال النهار جو غائم جزئي وفرصة لبعض الزخات المطرية خاصة في ساعات الصباح والفجر الباكر.

ليلا يسود جو منعش إلى حد كبير، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتعود الأجواء صيفية عادية في ساعات النهار.

ويكون الجو مشمسا مع بعض السحب العالية. ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.