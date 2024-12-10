حالة الطقس: أجواء مشمسة نهارا وباردة ليلا

خلال النهار تسود أجواء مشمسة إلى غائمة مع لمسة برودة على الأجواء، خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية. ليلا تنخفض الحرارة بشكل أكبر وتسود أجواء باردة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتصبح أعلى من المعدل بحوالي 6-7 درجات مئوية، ويكون الجو غائم بوجه عام، وتسود أجواء خريفية دافئة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وخلال النهار تسود أجواء مشمسة إلى غائمة مع لمسة برودة على الأجواء، خاصة في مناطق الظل والمناطق العالية. ليلا تنخفض الحرارة بشكل أكبر وتسود أجواء باردة.

الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 7 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة، وتكون مائلة للبرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، وبرودة عالية خاصة في الليل والفجر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية.

نهارا تسود أجواء غائمة، وليلا يسود جو بارد بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يطرأ تغير طفيف على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.