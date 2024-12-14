حالة الطقس: أجواء باردة إلى غائمة جزئيًا

في ساعات المساء والليل أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا، السبت، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة صباحًا، وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس باردًا جدًا، وتنشط الرياح أحيانًا مع تحولها تدريجيًا إلى شرقية جافة.

الأحد: يكون الجو صافيًا بوجه عام وباردًا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائمًا بوجه عام وباردًا خاصة في المناطق الجبلية و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.