حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتهطل زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتهطل زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة. والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

وفي يوم غد السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويسود جو غائم جزئي إلى غائم نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو وباردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وتتهيأ الفرصة لزخات من المطر في بعض المناطق. والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة على حالها، وتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ويسود جو مشمس إلى غائم، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

أما في يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ويسود جو غائم جزئي إلى غائم نهارا ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.