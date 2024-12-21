حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا اليوم مع طقس معتدل نهارًا وبرودة شديدة ليلًا

مع حلول المساء والليل يصبح الجو باردًا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا مع بقاء درجات الحرارة أعلى بقليل من المعدل السنوي العام. وخلال ساعات النهار، يسود طقس معتدل، ومع حلول المساء والليل يصبح الجو باردًا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. هناك احتمال لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق.

الأحد، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة مستقرة وأعلى من المعدل السنوي العام بقليل. وستكون الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا خلال ساعات النهار، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء شديدة البرودة، خصوصًا في المناطق الجبلية المرتفعة والمناطق المنخفضة مثل الوديان.

وتشير توقعات دائرة الأرصاد الجوية، الإثنين، إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، دون تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. خلال ساعات النهار يسود طقس معتدل، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية والمناطق المنخفضة.