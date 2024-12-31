حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح، ومن خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الثلاثاء، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم.

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ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. ليلا تضعف فرصة الأمطار، ويسود جو بارد جدا خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح، ومن خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

أما في يوم الأربعاء، ينحسر المنخفض الجوي، وتميل الأجواء إلى الاستقرار مع بقاء الجو غائما جزئيا إلى غائم.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتصبح الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو مائل للبرودة صباحا، ونهارا تسود أجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، وبرودة عالية خاصة في الليل والفجر.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويبقى الجو مشمسا إلى غائم، ويسود جو بارد إلى شديد البرودة صباحا، ومع المساء تعود البرودة العالية وتزداد في الليل والفجر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون حول المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود جو مشمس نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة على حالها، وتكون حول المعدل السنوي العام، وتسود أجواء مشمسة مع بعض السحب العالية غير الماطرة.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.