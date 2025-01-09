حالة الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي بنهاية الأسبوع

يسود جو مشمس إلى غائم، وتبقى البلاد تحت تأثير الرياح الشرقية الجافة التي تزيد الإحساس بالبرودة نهارا. تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، باردا وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تكون حول المعدل السنوي العام بقليل.

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ويسود جو مشمس إلى غائم، وتبقى البلاد تحت تأثير الرياح الشرقية الجافة التي تزيد الإحساس بالبرودة نهارا.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا، وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو باردا وغائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويسود جو دافئ نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة نهارا، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو باردا وغائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويسود جو دافئ نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية في فترة الظهيرة. ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق.

ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.