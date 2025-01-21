حالة الطقس: أجواء باردة نسبيا

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. يسود جو مشمس إلى غائم نهارا، ومع ساعات المساء، والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، باردا نسبيا إلى بارد، خاصة في المناطق الجبلية وغائما جزئيا إلى صاف.

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ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود جو مشمس إلى غائم نهارا، ومع ساعات المساء، والليل يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق.

ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، التي تبقى حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في ساعات المساء والليل.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدل السنوي.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق في شمال ووسط البلاد. ليلا يصبح الجو باردا مع فرصة لبعض الزخات المطرية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

وتسود أجواء غائمة نهارا، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

وتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض الفترات.

أما يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو مستقراً في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة.

ويسود جو دافئ في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو مائلا للدفء في المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.