*117 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2017

*2017 كان الأسوأ: مصرع 91 شابا في حوادث الطرق. سخنين المدينة الأكثر من حيث عدد المصابين الشباب

لقي 117 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام الماضي 2017.

ويُستدل من معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا إلى المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أن العام 2017 كان الأسوأ بالنسبة للشباب على الشوارع خلال العقد الماضي (2008 - 2017) إذ لقي 91 شابا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2017، فيما قتل 85 شابا في العام 2016، أما في عام 2015 فقد قتل 63 شابا في حوادث الطرق.

وتبين أنه في الأشهر العشرة الأولى من العام 2017 قتل 27 شابا من الفئة العمرية (15 – 24 عاما) في البلاد، وفي العام 2016 قتل 22 شابا في البلاد، أما في العام 2015 فقد قتل 17 شابا في البلاد في حوادث الطرق.

وأشارت المعطيات أيضا إلى أن 2715 شابا أصيبوا بجروح بينهم 234 مصابا بجروح خطيرة في حوادث الطرق في البلاد، في الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/ يناير - تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

واعتبرت "أور ياروك" أن "العام 2017 هو العام الأصعب بالنسبة للشباب خلال العقد الماضي حيث توفي أكثر من 90 شابا وفتى في حوادث الطرق. كما أن السائقين الشباب هم عديمو الخبرة ومهارات القيادة، ولذلك ينبغي حمايتهم والحفاظ عليهم من خلال إضافة دوريات المرور وتعزيز إنفاذ القانون على الطرقات من أجل ردع الشباب عن ارتكاب جرائم المرور مثل الشرب تحت تأثير الكحول والسرعة المفرطة أثناء القيادة، والجرائم الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري الاستثمار في التعليم ونشر المعلومات التوعوية حول المخاطر المحتملة للسائق وغيرهم من مستخدمي الطريق، يجب تضافر كافة الأطراف المسؤولة منعا لوقوع الضحية القادمة من الشباب".

سخنين المدينة الأكثر من حيث عدد المصابين الشباب في المجتمع العربي

وأظهرت معطيات "أور ياروك" أنه "في سخنين أصيب 48 شابا بجروح، تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 عاما، في حوادث الطرق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، من بينهم إصابة واحدة بجروح خطيرة. وفي الناصرة أصيب 37 شابا، تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 عاما، في حوادث الطرق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، أسفرت عن مقتل واحد منهم وخمس إصابات بجروح خطيرة. وفي كفر ياسيف أصيب 25 شابا، تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 عاما، في حوادث الطرق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، من بينهم إصابة واحدة بجروح خطيرة. وفي باقة الغربية أصيب 23 شابا، تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 عاما، في حوادث الطرق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، من بينهم إصابة واحدة بجروح خطيرة".

الشباب... قيادة جنونية

وكشف استطلاع جديد أجراه أعضاء مجموعات الشباب في جمعية أور ياروك حول عادات القيادة المقلقة لدى السائقين الشباب والشبيبة في البلاد. كما يشير الاستطلاع إلى مدى الصورة القاتمة التي تبين أن "العديد من أبناء الشبيبة يقودون سياراتهم بسرعة جنونية، التحدث بالهاتف الخليوي أثناء القيادة، السفر بدون ربط حزام الأمان وتجاوز الإشارة الضوئية دون إعطاء حق الأولوية للمشاة".

ويستدل نتائج الاستطلاع أن "45% من الشباب يعترفون بأنهم أحيانا أو دائما هم أو سائق السيارة التي يستقلونها، لا يعطون حق الأولوية للمشاة. 25% من الشباب أو سائق السيارة لا يضع دائما حزام الأمان أثناء السفر في المدينة. 50% من الشباب يعترفون بأنهم أحيانا أو دائما هم أو سائق السيارة التي يستقلونها، يسيرون بسرعة مفرطة. 38% من الشباب يعترفون بأنهم أحيانا أو دائما هم أو سائق السيارة التي يستقلونها يتحدّثون بالهاتف الخليوي بدون سماعة "ديبوريت" أثناء قيادة السيارة".