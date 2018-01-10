الوفاق: استقالة يوسف العطاونة خلال أيام

قال رئيس لجنة الوفاق الوطني، الأديب محمد علي طه، لـ"عرب 48" إن "استقالة يوسف العطاونة ستتم خلال فترة وجيزة جدا، ونحن نتحدث عن أيام كما تم وعدنا من قبل سكرتير الجبهة، منصور دهامشة".

وفيما يتعلق بالمرشح وائل يونس أعرب طه عن أمله أن يكون سحب ترشيح وليس استقالة.

*ماذا بعد إصدار بيانكم أمس، وما هي الخطوات العملية لتنفيذ التناوب؟

طه: نحن ننتظر تنفيذ التناوب خلال فترة قريبة جدا.

*هل هناك جدول زمني محدد؟

طه: أعتقد أن الجبهة ستنفذ خلال فترة وجيزة جدا، وهناك تطمين من سكرتير عام الجبهة، ولدينا معلومات ووعود عن وقت التنفيذ ولكني لا أستطيع نشر ذلك، وهناك تحمل مسؤولية من قبل الجبهة وننتظر تنفيذ ذلك في فترة قصيرة جدا كما وعدنا.

*بالنسبة للمرشح وائل يونس عن الحركة العربية للتغيير، هل سيكون سحب ترشيح أم استقالة؟

طه: أنا آمل وأتوقع أن يكون سحب ترشيح وائل يونس، ولكني لا أستطيع الإجابة عن الموضوع بدقة.

*كما فهمت أنه كان تواصل في الأسبوع الماضي بين لجنة الوفاق ومركبات المشتركة لإنهاء هذه التفاصيل؟

طه: للتوضيح، نحن في لجنة الوفاق لم نتدخل في صياغة البيان، فهو لمركبات القائمة المشتركة وفُوّضنا لنشر البيان، وهناك توكيل من كافة الأحزاب بعد أن تم الاتفاق فيما بينها.

*هل هناك اتفاق واضح المعالم مع العربية للتغيير فيما يتعلق بسحب ترشيح وائل يونس؟

طه: أنا شخصيا لم أتحدث معهم في هذا الموضوع، ولكن الأخوة سكرتارية الأحزاب، منصور دهامشة، إبراهيم حجازي ود. إمطانس شحادة هم الذين أجروا الحديث مع العربية للتغيير حول هذا الموضوع.

*وهل تقدّر أن هذا الملف سينتهي خلال أسبوع؟

طه: آمل أن يتم ذلك، ونحن على ثقة أن جميع مركبات القائمة المشتركة حريصة على القائمة المشتركة، ومن أجل المصلحة الوطنية والقائمة يجب تنفيذ ذلك، وإعادة الصورة الجميلة للقائمة المشتركة لأن هذه الفترة الطويلة للتناوب والمماطلة في التنفيذ أساء للقائمة المشتركة، وآمل أن يتفرغوا الآن من أجل دفع القائمة المشتركة إلى الأمام.