مدى الكرمل: رموز صهيونية في الرياضيات وهدم منازل وملاحقات سياسية

* 9 حالات هدم في شهر كانون الأول/ ديسمبر

* الملاحقات السياسية مستمرة

أصدر مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية ومؤسسة الدراسات الفلسطينية تقرير الرصد السياسي لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، وذلك ضمن مشروع الرصد السياسي المشترك للمؤسستين.

واستعرض التقرير الشهري تجليات ‏العنصريّة تجاه الفلسطينيّين في إسرائيل.

وكشف التقرير عن مستويات عديدة للتجليّات العنصرية، منها التشريعات والسياسات، الخطاب العنصريّ لمتخذي القرار والعنف والعنصريّة في الشّارع الإسرائيليّ، برز من ضمنها تسع حالات هدم، وعدة حالات اعتقال سياسي وقرار إغلاق ملف التحقيق مع أفراد الشرطة المتورطين في قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان.

ورصد التقرير الحالي التمييز العنصري، في ثلاثة أبواب رئيسية: الأول سياسات التمييز العنصري، ويندرج ضمنه مستويان: مستوى سياسات تضييق الحيز المكاني، وبرز فيه توثيق 9 حالات هدم في النقب والمثلث، ومستوى التضييق على الحق في العمل السياسي وحرية التعبير، وبرز ضمنه استمرار ملاحقة الناشطين والقيادات السياسيّة والحبس الفعلي لبعضهم. ويتوقف الباب الثاني عند تجليات العنف والعنصرية في المجال العام، التي عبّر عنها قرار إغلاق ملف التحقيق مع أفراد الشرطة المتورطين في قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان من أم الحيران. بينما يعرض الباب الثالث التشريعات العنصرية وتوسيع تطبيقها، إذ تستمر مؤسسات التشريع بالتحضير لقانون القومية، الذي صادق الائتلاف الحكومي عليه بصيغته الأصلية، وذلك كي يتمّ عرضه في الأسابيع القادمة للإقرار بالقراءة الأولى.

وعقب منسق مشروع الرصد السياسي في مدى الكرمل، خالد عنبتاوي، أنه "على مستوى سياسات تضييق الحيّز، بالإضافة لحالات الهدم المستمرّة، رصدنا هذا الشهر التضييق على أهالي جسر الزرقاء، حيث تستمر وزارة المواصلات في رفض تنفيذ قرار لجنة التخطيط اللوائية، القاضي بإزاحة الشارع الرئيسي الشرقي المحاذي لبلدة جسر الزرقاء، الذي أقرّته اللجنة منذ 7 سنوات، علما بأن إزاحة هذا الشارع سيؤدي إلى زيادة مسطّح هذه البلدة بـ 230 دونما".

وأضاف أنه "كما رصدنا استمرار فرض الرواية الصهيونية في المدارس العربية حيث تبيّن أن وزارة التربية والتعليم أقحمت رموزا صهيونية في كتب تدريس مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، إذ ترد فيها أسئلة رياضية حول معلومات عن شخصيات صهيونية حصرا، كتاريخ الميلاد، العمر وسنوات الحكم وغيرها من وسائل إيضاح وأمثلة، واقتصرت الشخصيات على دافيد بن غوريون وإسحاق رابين وغيرهما من الرموز الصهيونيّة، في ظل تغييب تام لما يدلّ على الهويّة الفلسطينيّة".

يُذكر أن مؤسستَي الدراسات الفلسطينية ومدى الكرمل، تصدران تقريرا شهريا بغية رصد سياسات التمييز والعنصريّة ضد الفلسطينيّين مواطني إسرائيل على مستوياتها ‏الشعبيّة والسياسيّة وبتجلّياتها المختلفة، وتوضيحها، ونشرها على أوسع نطاق ممكن.

مرفق رابط التقرير كاملا:

http://mada-research.org/blog/2018/01/تقرير-الرصد-السياسي-لشهر-تشرين-الثاني-3/