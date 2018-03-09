صرخة أهالي شعب: المياه ملوثة!

يعاني المواطنون في قرية شعب بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، من ظاهرة تغير لون المياه وتلوثها منذ عدة أسابيع، دون سابق إنذار.

وعلى أثر ذلك، قررت اللجنة الشعبية لمناهضة تلوث المياه في البلدة، تصعيد الخطوات الاحتجاجية من أجل إعادة المياه إلى مجاريها، وشهدت القرية إضرابا عاما يومي الأربعاء والخميس شمل المدارس والمجلس المحلي ومؤسساته.

كما تقرر التوجه لوزارة التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية المسؤولة وإعلامها بجميع الخطوات والاحتجاجات مع التحذير على تصعيد أوسع في حال لم يتم تحصيل الحقوق والمطالب المشروعة.



ومن بين الخطوات التصعيدية، تنطلق مسيرة احتجاجية، اليوم الجمعة، من أمام المسجد القديم مرورا بالشارع الرئيسي وانتهاء في نبع العين الغربية.

فيصل شحيبر

وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس محلي شعب، فيصل شحيبر، لـ"عرب 48"، إننا "كمجلس محلي فوجئنا كما المواطنين بتغير لون المياه وتلوثها، دون إعلامنا من قبل سلطة المياه واتحاد المياه والصرف الصحي حوض شفاعمرو، ليتبين لنا فيما بعد استبدال المياه الجوفية بمياه محلاة".

وأضاف أنه "على ضوء ذلك قمنا بعقد جلسة مجلس، واتخذنا خلالها عدة قرارات من بينها مطالبة سلطة المياه ومكوروت بإعادة ضخ المياه من الآبار الجوفية مع الأخذ بعين الاعتبار أن شعب تجلس على أكبر مجمع مياه جوفي في البلاد، ونحن نشرب من هذه المياه قبل قيام الدولة. وعليه في حال حصل شح في المياه الجوفية فحري بالجهات المسؤولة قطع المياه عن الذين جاءوا من بعدنا إلى هذه البلاد".

وأكد رئيس المجلس أنه "تقرر التوجه لاتحاد المياه والصرف الصحي في شفاعمرو بسبب استهتارهما بالمواطنين وعدم إعلامنا المسبق، إلى جانب العمل على فك ارتباطنا به بأي ثمن حتى لو احتاج الأمر اللجوء إلى القضاء، وأخيرا المطالبة بتعويضات للمواطنين بسبب أن التلوث ناتج عن تغيير في مصدر المياه".

وأشار إلى إنه "جرى تشكيل لجنة شعبية لتقف إلى جانب المجلس المحلي، بحيث أنها هي من تقرر الخطوات التصعيدية، وبدورنا سنباشر في اتخاذ خطوات قانونية ضد اتحاد المياه وكذلك ضد سلطة المياه".

وختم شحيبر بالقول إن "ما يؤلم أي مواطن في شعب يؤلمني أيضًا بمعزل عن كوني رئيس مجلس، وحقيقة لا توجد لدي حلول آنية للمواطنين، لكننا كمجلس ممثلا بكافة هيئاته سنواصل العمل حيال هذه الظاهرة، كما أننا ندعم كافة احتجاجات المواطنين حتى لو وصل الأمر إلى حد فك شبكات المياه".

خالد خوالد

وقال المواطن خالد خوالد من شعب، لـ"عرب 48"، إن "مطلبنا الأساسي كمواطنين هو إعادة ضخ المياه من الآبار الجوفية، علمًا أن قريتنا تعتبر من أغنى القرى بالمياه الجوفية على مستوى كافة البلاد، كما أننا نطالب بالخروج من اتحاد المياه بسبب أثمان المياه الباهظة ومعاملته معنا".

وشدد على أن "المياه المكررة التي يزودونا بها غير صالحة للشرب، حتى أنها بحاجة لفتوى شرعية فيما لو كانت صالحة للوضوء أم لا".

وختم خوالد بالقول إن "هذا ليس إلا استهتار بالمواطن العربي، لا سيما وأن السلطات مستعدة أيضًا لتزويدنا بمياه الصرف الصحي. نطالب بوضع حد لهذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن".

سعيد عبد الرحمن

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة تلوث المياه وعضو مجلس محلي شعب، سعيد عبد الرحمن، لـ"عرب 48"، إن "ظاهرة تلوث المياه أدخلت المواطنين في حالة من البلبلة، لا سيما وأن قريتنا تقع على أكبر مخزون مياه في البلاد، ومن هذا المنطلق من حق السكان أن يشربوا من مياه قريتهم العذبة والجوفية".

وأضاف أنه "كمواطنين وسلطة محلية ولجنة شعبية نطالب سلطة المياه بإعادة ضخ المياه الجوفية لكل مواطن شعباوي، فهذا مطلبنا الأساسي ولن نتنازل عنه بأي شكل من الأشكال".

وختم عبد الرحمن بالقول إن "اللجنة الشعبية تدعم المجلس المحلي في مطالبته الخروج وفك الارتباط باتحاد المياه. نحذر الجهات المسؤولة من إصابة أي مواطن بمكروه سببه المياه الملوثة".

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب من اتحاد المياه والصرف الصحي، حوض شفاعمرو، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، وبدورنا سنقوم بنشر تعقيبه فور وصوله إلينا.