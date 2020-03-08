"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس مجلس بسمة رائد كبها

حلّ رئيس مجلس بسمة الإقليمي في وادي عارة، رائد كبها، ضيفًا على برنامج "حوار مع الرئيس" الذي يقدّمه الزميل أنس موسى.
وتناولت الحلقة السابعة من البرنامج القضايا المحلية في بلدات مجلس بسمة، وهي تجمع معاوية وعين السهلة وبرطعة.
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