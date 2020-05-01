6 ضحايا عرب بحوادث الطرق في البلاد خلال أسبوع

بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 83 شخصا بينهم 31 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 107 ضحايا.

وشهدت البلاد على مدار الأسبوع الأخير، مصرع 6 مواطنين عرب متأثرين بجروحهم في حوادث طرق مأساوية، آخرها بالقرب من مدينة الرملة، الليلة الماضية.

وأسفر الحادث الأخير عن مصرع الشاب إبراهيم النصاصرة (24 عاما) من سكان حي "المحطة" في اللد، متأثرا بجروحه إثر اصطدام سيارته بعامود كهرباء.

وفي جديدة المكر، لقي الشاب إياد سمير واكد (20 عاما) مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة خصوصية على مفرق البلدة أمس، الخميس.

وفي بلدة صووين، مسلوبة الاعتراف، بمنطقة النقب، لقي الشابان سهيل الربايعة وعمر الأصلع (22 عاما) مصرعيهما في حادث طرق مروّع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع رقم 40، غرب مدينة بئر السبع، مساء يوم الأحد الماضي.

وفي حادث آخر بالنقب، فجعت بلدة اللقية بمصرع الشقيقين رامي وعبد الكريم باسم أبو بدر (21 و16 عاما)، إثر تعرضهما لحادث انقلاب ذاتي لسيارة كان يستقلانها في مفرق قرية أم بطين على شارع رقم 60، جنوبي البلاد، فجر يوم السبت الماضي.

ومما يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.