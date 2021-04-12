عكا: استعدادات لاستقبال الزائرين في رمضان

وسط بهجة أهالي مدينة عكا في استعدادهم لاستقبال الزائرين الذين يصلون إليها بمناسبة حلول شهر رمضان، يسود الأمل بين العاملين في قطاعي السياحة والتجارة في البلدة القديمة لتعويض ما تعرضوا له من خسارات بسبب جائحة كورونا وما نجم عنها من أضرار اقتصادية متتالية لحقت بأهالي المدينة الذين يعتمدون في معيشتهم على السياحة والتجارة في المدينة.

استقبل صاحب محل للتحف والقطع التراثية في مدخل السوق القديمة بعكا القديمة، أحمد زكور، الزائرين باستضافتهم لشرب فنجان قهوة وبتفاؤل لاستقبال أيام رمضان وإحياء المدينة السياحية بعد أن أغمض فيروس كورونا عنها عيون السائحين بسبب الإغلاقات التي شهدها عام 2020.

وقال زكور لـ"عرب 48" إن "الوفود بدأت تصل عكا بعد أن أطفأت جائحة كورونا بريق الزائرين فيها طيلة عام، إذ بدأت غالبية الوفود من منطقة الشمال الوصول إلى عكا، ونأمل استضافة جميع أهلنا من مختلف المناطق".

أحمد زكور يستقبل الزوار بفنجان قهوة

واشتكى صاحب محل حلويات، علي غوارنة، الأوضاع الاقتصادية الصعبة في عكا وما تكبد التجار من خسائر بسبب الإغلاق إثر انتشار وباء كورونا، لكن البسمة عادت إلى محياه وسط انشغاله في عرض الحلويات للزبائن المارة أمامه في السوق.

علي غوارنة

وقال غوارنة لـ"عرب 48" إن "رمضان عام 2021 يأتي وسط أجواء من الترقب والسعادة عند أهالي عكا القديمة. نحن بانتظار استقبال أهلنا من القدس ومن كافة المناطق لينعموا بأجواء عكا في رمضان خاصة. بشائر خير تلوح مع الوفود التي بدأت تصل إلينا".

ويستهل زوار عكا بترحيب صاحب محل حلويات، محمد قنديل، الذي أكد على أن "جميع التجار يحاولون تعويض خساراتهم إثر أزمة كورونا التي طالت الجميع، في حين نعتبر زيارة الوفود من منطقة الشفة وبئر السبع بشارة خير لمدينة عكا التي حُرمت من الزائرين على مدار عام كامل، إذ بدأ الاقتصاد يتنفس بعد أزمة اقتصادية عصفت بالمدينة".

محمد قنديل

ويحاول شريف باشا جذب الزبائن بتزيين محله التجاري وسط السوق القديمة، وقال لـ"عرب 48" إنه "نستعد لاستقبال الأحبة بأجمل استقبال. مرت علينا فترة صعبة جعلتنا نعيش ضغوطات كبيرة، آملين ألا تعود علينا مرة أخرى".

هذا، وانتعش القطاع السياحي في ميناء عكا وامتلأت السفن السياحية بالمستجمين في الرحلات البحرية.

وقال قبطان سفينة سياحية، أحمد الحلواني، لـ"عرب 48" إن "السياحة عادت إلى عكا مع حلول رمضان والربيع، على أمل أن تزهر الأيام المقبلة بانتعاش اقتصادي لدى أهالي عكا".

أحمد الحلواني

وختم الحلواني بالقول إن "العمل في الأسبوع الأول من رمضان يكون خفيفا ثم ننطلق للعمل من الأسبوع الثاني. أعتقد أن عكا ستكون مركزا للمحتفلين بشهر رمضان وبعيد الفطر لهذا العام".