195 شابا في السجون على خلفية الهبة الشعبية وأحداث النقب

تُصعّدُ السلطات الإسرائيلية إجراءاتها ضد معتقلي أحداث النقب الأخيرة، التي وقعت يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2022، خلال مشاركة جماهير حاشدة في المظاهرة السلمية التي جرت على مفرق قرية سعوة - الأطرش، احتجاجا على عملية تجريف أراضيها وتشجيرها، بعدما قامت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق "الرصاص الإسفنجي الأسود" وإلقاء قنابل الغاز والصوت بواسطة طائرة مسيّرة على المتظاهرين السلميين بهدف تفريقهم، وما أعقبها من مواجهات اندلعت في مختلف أنحاء النقب.

والتقى "عرب 48" مُركّز فرع "عدالة" - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل في النقب، الحقوقي مروان أبو فريح، وهو يُركّزُ طاقم الدفاع عن معتقلي النقب من الأحداث الأخيرة والهبة الشعبية، لتسليط الضوء على التصعيد ضد معتقلي النقب، والذي استنكر ما وصفه بـ"التجاهل على المستوى السياسي من أحزاب وحركات، ولجنة المتابعة، وحراكات شبابية، والتقصير على مستوى الجماهير الفلسطينية في البلاد تجاه معتقلين أحداث النقب الأخيرة والهبة الشعبية".

"عرب 48": ما هي أبرز المعطيات حول معتقلي النقب؟

أبو فريح: نحن نتحدث عن معتقلين لهبتين، الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021، وهبة أحداث النقب الأخيرة في كانون الثاني/ يناير 2022، وقد عممت معطيات على المستوى القطري عن عدد الشباب المعتقلين الذين يقبعون حتى اليوم رهن الاعتقالات من كافة البلدات العربية في البلاد، إذ تبقى نحو 195 شابا وقاصرا داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، وأؤكد بأن حملة الاعتقالات مستمرة لغاية اليوم، إذ تم خلال الأسبوع الماضي اعتقال 14 شابا من النقب على خلفية الهبة الشعبية، غالبيتهم طلاب في آخر سنوات التعليم الجامعي، ومعظمهم من قرى النقب غير المعترف بها. أما بالنسبة للمعتقلين منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتشجير أراضي سعوة فقد تم اعتقال قرابة 150 شابا بينهم نحو 40% من القاصرين، ويقبع منهم في السجون اليوم 36 شابا بينهم 7 قاصرين، وشاب في الحبس المنزلي.

"عرب 48": ما هي ظروف الاعتقال والتحقيق ضد القاصرين من معتقلي النقب؟

أبو فريح: لمسنا منذ بداية حملة الاعتقالات التركيز ضد القاصرين، وواجهنا تصعيدا في المحاكم خاصة ضد المعتقلين القاصرين، إذ أنه مقابل كل قرار لإطلاق سراح قاصر كانت الشرطة تقدم طلبا لوقف تنفيذ القرار كي يتسنى لها تقديم استئناف على قرار إطلاق السراح، وواجهنا 45 طلب استئناف تقريبا منذ بداية حملة الاعتقالات على قرارات إطلاق سراح الشبان والقاصرين، فقد كان واضحا بقرار مسبق بأنه لن يسمحوا بخروج أية معتقل من السجن، وكانت الشرطة تقدم استئنافات للمحكمة المركزية، والأخيرة تستجيب لطلب الشرطة بتمديد اعتقالهم حتى يتسنى لها القيام بإجراءات تحقيق، والاستمرار بالتحقيق ضد المعتقلين، على الرغم من أنها لم تقم على أي إجراءات تحقيق منذ اعتقالهم الأول، وذلك بحجة أن لا وقت لديها، وهي بحاجة لعدة أيام، وبهذا المحكمة أعطت صلاحية لطلب الشرطة واستجابت لها، وقررت تمديد اعتقال قاصرين. وقد تعرض عدد من القاصرين لتمديد اعتقالهم خمس مرات. أما عن ظروفهم في المعتقل، فهم يتعرضون لضغوطات نفسية كبيرة، فقد لمسنا بأن المحكمة ليست منصفة من حيث الإجراءات التي تتخذ ضد القاصرين، وهي تتعامل معهم كبالغين، وبعض القاصرين كان محتجزا لمدة 25 يوما في ظروف تحقيق قاسية، إذ يُحرم القاصر من وجبة الطعام ويتم إرغامه على البقاء مستيقظا حتى يتم الضغط عليه للاعتراف بتهم لم يقم بها، حتى تم تقديم لوائح اتهام وطلبات اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم.

المحامي مروان أبو فريح: "معتقلو النقب تُركوا لوحدهم"

"عرب 48": ما هي التهم البارزة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون؟

أبو فريح: تتشابك الأيدي بين المحكمة والسلطات الإسرائيلية، ونشهد تصعيدا وعدم تسريح أية معتقل من السجن، ولكن بعد جهود طاقم الدفاع تم إطلاق سراح معظم المعتقلين. ولدينا بالتالي لوائح اتهام ضد 36 شابا، 35 منهم رهن الاعتقال، وبينهم 7 قاصرين. وتنسب النيابة ضدهم تهما مثل إشعال إطارات، وإلقاء زجاجات حارقة على مركز للشرطة في تل السبع، ومحاولة إحراق سيارة ضابط أمن كان موجودا في تل السبع، وتهما سياسية أخرى. أما التهم الموجهة ضد المعتقلين البالغين الذين تم تقديم لوائح اتهام ضدهم فهي تعتمد على تهم وأدلة واهية، على سبيل المثال تهمة ضد معتقل بأنه ألقى حجرا، وتستند التهم على شهادة للشرطة متناقضة وغير واضحة، بعد أن يفقد التواصل البصري مع المشتبه به، إذ يقول الشرطي في شهادته ضد المتهم إنه كان يلبس معطفا لونه أخضر واختفى عن العين، وبالتالي اعتقال شاب بسبب لون معطفه اعتماد على دليل من شرطي واحد شهادة متناقضة وغير واضحة، لا تثبت أقواله، وبناء على إفادة الشرطي هذه فقد تم اعتقال عدة شبان على خلفية إلقاء حجر واحد. وتنسب لعدد من المعتقلين أيضا تهم الضلوع في أعمال شغب، وإلقاء حجارة، وإحراق إطارات، ومحاولة عرقلة عمل الشرطة، وأيضا مهاجمة قوات الشرطة، وضمن المعتقلين يوجد أربعة شبان تم اعتقالهم على يد المخابرات واحتجازهم والتحقيق معهم في معتقل عسقلان لمدة 25 يوما، ومن ثم طلب اعتقالاهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وتنسب النيابة ضدهم تهما أمنية، وغيرها، مثل إحراق سيارة الصحافي في شقيب السلام، ومحاولة إحراق محطة للشرطة، وإلقاء زجاجات حارقة في شقيب السلام. هؤلاء الأربعة شبان يمثلون المعيل الوحيد لعائلاتهم.

"عرب 48": ما هي ظروف عائلات المعتقلين في النقب؟

أبو فريح: الكثير من العائلات لم تكن تعلم أية شيء عن أبنائها المعتقلين، والبعض كان يتلقى اتصالات من أبنائهم القاصرين الذين يشتكون لأمهاتهم بأنهم لم يقدموا لهم الطعام في السجن، وبأنهم لا يسمحون لهم بالنوم، ويُبلغون أمهاتهم بأنهم سيعترفون بتهم لم يرتكبونها. نواجه سياسة واضحة ضد القاصرين، بعنف وتهديد، وحتى ربما محاولات لكي يضعفوا ويعترفوا، وهذه سياسة إرهاب ضد قاصرين يواجهون اليوم تهما ذات أحكام مرتفعة، تم تقديمها لمحكمة الأحداث والمحكمة المركزية في صلاحياتها للشباب، وسقف الأحكام سبع سنوات. ونحن نتحدث عن عائلات فقدت المعيل بسبب اعتقاله في السجن، وتعيش في قاع الفقر.

"عرب 48": كيف تصف التصعيد ضد معتقلي النقب؟

أبو فريح: إن ما شهدناه من تصعيد ضد المتظاهرين السلميين على مفترق قرية سعوة، من استخدام الشرطة لأدوات لم تستخدمها من قبل في أي تظاهرة أو احتجاجات داخل الدولة من بينها استخدام طائرات مسيّرة لإطلاق قذائف مسيلة للدموع، وانتشار وحدات شرطة خاصة ومستعربين كانوا مستعدين للقيام بحرب، حرب استخدام الغاز واستعمال الرصاص الأسود المطاطي القاتل، الذي تسبب بإصابة أربعة شبان بحالة خطرة من كسور في الجمجمة والفك والأسنان، هذا الاستخدام العنيف للرصاص الأسود يذكرنا بأحداث هبة القدس والأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر 2000، التي استشهد على إثرها شبان برصاص الشرطة من مسافة قصيرة جدا، وقد أوصت لجنة "أور" بعدم استخدام الرصاص المطاطي القاتل على خلفية أحداث هبة القدس والأقصى، إلا أن الشرطة عادت واستخدمت رصاصا من نفس مجموعة الرصاص القاتل ضد المتظاهرين في النقب كذلك من مسافة قصيرة، ووجهته للجزء العلوي من أجساد المتظاهرين من أطفال وشباب بسبق الإصرار والترصد. التصعيد على كل الجبهات منذ هبة الكرامة، ولوائح اتهام ضد شبان وطلاب جامعيين قد يفقدوا تعليمهم ومستقبلهم بسبب تهم واهية دون أدلة، وشباب يواجهون تهما قاسية جدا.

"عرب 48": ما هي وجهة النظر القضائية حول تعاطي المؤسسات الإسرائيلية مع معتقلي النقب؟

أبو فريح: إن ما يتعرض له المعتقلون يشبه الاعتقال الإداري من نوع آخر، فاعتقالهم بشبهات واهية وإصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم بدون أدلة وتقارير، إذ تماطل الشرطة والنيابة ضد المعتقلين وقدمنا طلبا للحصول على إذن الاستئناف من المحكمة العليا، وتم رفضه قبل عشرة أيام. حتى المحكمة العليا رفضت طلبت الاستئناف على قرارات المركزية، وقدمنا الأسبوع الماضي لمحكمة الصلح طلب تسريح عدد من المعتقلين لأنه لم تتم قراءة لوائح اتهام خلال 30 يوما، إذ أنه بموجب القانون يجب قراءة لائحة الاتهام أمام المتهم خلال 30 يوما من تقديم لائحة الاتهام، لكن لم تقرأ لوائح الاتهام في بعض الملفات، وطلبنا تسريحهم فورا، ورفض المحكمة معظم طلبات الدفاع. هناك سياسة واضحة، إذ أنهم لا يريدون للمعتقلين أن يخرجوا من السجن، وهذا تصعيد لم يسبق له مثيل على المستويين القطري في المجتمع العربي، والمحلي في منطقة النقب.

"عرب 48": ما هي رسائل المعتقلين وذويهم وطاقم الدفاع؟

أبو فريح: الرسالة الأهم لماذا لم يتم تأسيس جسم قطري لمساندة المعتقلين حتى اليوم، ولماذا لم يتم استخلاص العبر؟ إذ أمام كل حملة اعتقالات، وكل حالة طوارئ، نترك المعتقلين لوحدهم برفقة طاقم الدفاع المتطوع الذي يواجه هذه الحملة. هل لجنة المتابعة والأحزاب التي تتخاصم شكلت صندوقا وطنيا لدعم المعتقلين، من يساند 230 معتقلا؟ خاصة وأن بعض عائلات المعتقلين وكلت محامين للدفاع عن أبنائها. رسالتي أوجهها للجنة المتابعة والحركات والأحزاب السياسية بأنه يجب وضع خطة إستراتيجية لمتابعة ملفات المعتقلين وإقامة صندوق قطري لمساندة المعتقلين وذويهم، إذ لا يمكن أن نترك المعتقلين وذويهم وحدهم أمام تشابك الأذرع الإسرائيلية ضدهم. لدينا مسؤولية كشعب تجاه أبنائنا في المعتقلات، وهذه بالنسبة لي أهم رسالة. قالوا إنهم سيعلنون عن خط طوارئ، وتأسيس صندوق على الصعيد القطري، ولم نر حتى اليوم أية تحرك من لجنة المتابعة والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة، والحراكات الشعبية، كذلك أتوجه للجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة بأن تعزز من جهودها تجاه الدفاع عن المعتقلين بالنقب.